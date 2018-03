Linnavalitsus selgitab: Pärnu linn lõpeb endiselt Reiu silla juures

"Pärnu linn kohaliku omavalitsuse asustusüksusena lõpeb Reiu silla juures ja seda ka pärast aasta algust. Nagu teada moodustati Pärnu linn eelmise aasta novembris nelja omavalitsuse, Pärnu linna, Paikuse, Audru ja Tõstamaa valla ühinemisega ning uue omavalitsuse piir on endise Paikuse valla ja Sindi linna ääres, praeguse Tori valla piiril. See piir on vastavalt tähistatud: seal asub uue Pärnu linna piir," selgitas Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.