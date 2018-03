Lihula muuseumi asub juhtima tuntud kunstiajaloolane

Muuseumijuhiks kandideeris peale Valgu Matsalu filmifestivali meeskonda kuuluv Maire Toming.

Kohaliku abivallavanema Andres Annasti sõnutsi eelistati konkursil Valku, kuna tal on nii muuseumi kui väikese kollektiivi juhtimise kogemus. "Otsisime konkursiga muuseumi töö korraldajat," ütles Annast. "Valgul see kogemus on, teisel kandidaadil mitte."

Praegu on Valk ametis Lihula kultuurimaja teadurina, kus ta aitab Leader-programmi toetuse abiga uuendada muuseumi püsiekspositsiooni.

Kunstiajaloolase Marika Valgu abiga sai Lihula muuseum 64 000 eurot toetust, et luua lilltikandiga tekkide baasil püsinäitus. Samuti on Valk leidnud muuseumile koostööpartnereid ja kaasanud kompententseid inimesi, kelle pärusmaaks nüüdisaegsete väljapanekute koostamine.

Valk on Pärnu Postimehele rääkinud, et Läänemaa on talle kallis olnud kogu aeg, sest pea 40 aastat on seal asunud tema ja ta abikaasa suvekodu. "Nüüd paar aastat tagasi lapsed renoveerisid meie maakodu ja elavad seal aasta ringi," avaldas ta. Säärase seotuse tõttu tunneb kunstiajaloolane Läänemaad, selle ajalugu ja rahvakunsti hästi.

"Omal ajal sai aidatud Hanila muuseumi teha, Lihula muuseum on meil kohe silma all," rääkis Valk, et muuseumi käekäiku on ta jälginud loomisest saadik.

Lihula muuseumi juhi kohale asudes on Annasti selgitust mööda Valgu üks esimesi ülesandeid ühendada Hanila ja Lihula muuseumi juhtimine, sest need viiakse ühe mütsi alla.