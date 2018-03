Terveks ravitud kotkas pääseb pühadeks tagasi vabadusse

Loomaarst Madis Leivitsa sõnutsi on Pärnumaalt leitud merikotka puhul tegemist üpris tavapärase juhtumiga.

„Merikotkad on suured raipesööjad, toitudes talvel ka pliid sisaldava jahimoonaga saastunud jahipraagist,” põhjendas Leivits.

„Pliimürgistus on salakaval. Kõrgete kontsentratsioonide puhul kaotab lind võime oma lihaseid kontrollida ja sureb lämbumissurma. Madalamad kontsentratsioonid kahjustavad aga närvisüsteemi ja muid organeid, mistõttu ei ole linnud tihti võimelised toitu püüdma, surres näljasurma või sattudes „aurude“ all lennates õnnetusse,” selgitas Leivits.

Tihtipeale jääb inimestele ütlusest „tina andma“ mulje, et jahimoonas kasutatakse tina. Nii see siiski pole. Leivitsa sõnutsi on valdavalt levinud pliid ehk seatina sisaldavad kuulid-haavlid.