Ilmateenistus hoiatab öise jäiteohu ja tuisu eest

Ööl vastu esmaspäeva laieneb üle Eesti lume- ja lörtsisadu, mis on mitmel pool tugev. Samuti valitseb jäiteoht. Lumesaju tõenäosus on suurem Põhja-, Lääne- ja Kesk-Eestis ning kohati tuiskab. Oodatav lumekihi paksus on 8-12 sentimeetrit.