Tori vallas jõuab suvel vabaõhulavale "Toomas Nipernaadi"

Romaanile on dramatiseeringu teinud Ott Kilusk, kes on lähtunud peamiselt neljast novellist: "Toomas Nipernaadi", "Pärlipüüdja", "Kaks svidrilindu-paabukest" ja "Seeba kuninganna".

"Emotsioon, mida maailmast on vajaka – see on armastus," selgitas Maasik. "Gailiti tegelased aga lausa pulbitsevad armastusest. Nad janunevad selle järele!"