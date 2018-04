Pildid: Kaubamajaka heategevuslaadal pakutakse erilist käsitööd

Laadal müüvad erivajadustega tegelevad keskused oma klientide tehtud käsitööd, puutööd, keraamikat, aga ka mahekomme.

"On vähe kohti, kus oma tooteid ja kaupa turustada. Kuna see on puhtalt heategevuslik, siis Kaubamajakas ei tahtnud meilt kohatasu ja asutused ei pidanud osalustasu maksma. Kogu tulu läheb asutustele," rääkis ürituse eestvedaja Kadri Melnits.

"Ja mõte on inimesi tutvustada, sest alati ei ole oluline müük, vaid näidata, et nad on olemas ja saavad täitsa hästi hakkama," ütles Melnits.