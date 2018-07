Lätist jõuab Eestisse 300 000 plekkpakendit päevas

Alkoholivabade toodete puhul on praegu lubatud Eesti pandimärki kasutada toodetel, mida müüakse muuhulgas Eestist välja. Kuigi teoreetiliselt on võimalik teatud tooteid Eesti taaraautomaati „sööta”, on see keelatud. „Pean märkima, et tegu on piiriülese jäätmeveoga, mis on enamikul juhtudel karistatav,” rõhutas Kraba.