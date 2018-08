„Tagasisidet suurematest probleemidest pole meieni jõudnud,” märkis ta. „Iga uus asi tahab harjumist. Loodan, et septembriks, kui lõpevad suvepuhkused ja lapsed kooli lähevad, on inimesed muudatusega juba kohanenud.”

Linnalähiliine teenindava transpordifirma ATKO Grupp Pärnu osakonna juhataja Kalvi Murro ütles, et temani pole bussijuhtidelt liinimuutuse kohta tagasisidet veel jõudnud, sest hommikul tööle asunud sohvrid pole tööpäeva veel lõpetanud.

Liinil 40 suureneb busside liikumissagedus nii, et iga päev hakkab buss sõitma 20minutilise vahega, vaid varahommikul ja hilisõhtul on intervall pikem. Tipptundidel on busside intervallid veel ­lühemad.