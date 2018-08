Galerii: õhuväelased harjutasid Pärnu lahel alla kukkunud kopterist pääsemist

Tänavusel õppusel on fookuses pilootide merepääste. „Stsenaarium on selline, et justkui hädamaanduks õhuvägi kopteriga vette. Nad peavad ellu jääma. Kui sa päris elus satud vette, siis sul ei ole laeva kõrval ja päästjaid,” kommenteeris õppuse üks korraldajatest, vanemveebel Kertu Simson. Õppus toimus enamasti staabi- ja toetuslaeval Wambola.