30kraadine merevesi pettis rahva randa  

G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja selgitas, et vetelpäästjad mõõtsid Pärnu rannas tol päeval küll õigesti veetemperatuuri ja rannas oli üleval õige näit, kuid juhtimiskeskuse spetsialist sisestas kodulehele, kust uudisteportaalid andmeid vaatavad, kogemata vale numbri. “Tegemist oli inimliku eksitusega. Palume vabandust, et meie kodulehele vale temperatuuri näit sattus,” lausus Raja.

Kuuldavasti olla inimesed lausa Tallinnast suvepealinna ennast selleks ajaks suplema sättinud. Samuti Pärnu Postimehe fotograaf Mailiis Ollino märkis, et tormas ujuma, kui nägi, et vesi nii soe on. “Eespool oli tõesti soe, kuid pärast teist madalikku tekkis tunne, nagu ujuks jääsupis,” ütles ta.