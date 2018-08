Raeküla ranna vesi on suplemiseks must

Täna saatis OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus linnavalitsusele kahe supelranna veeproovide tulemused. Vana-Pärnu ranna merevee puhtusenäitajad on head, kuid Raeküla rannas pole soovitav ujuda.

Võetud proovides analüüsiti kolibakterite (soolekepikeste) ja soole enterokokkide sisaldust 100 milliliitris vees. Kolibakterid elutsevad peamiselt imetajate soolestikus ja nende hulk on kasutusel vee mustuse näitajana, enterokokid elavad inimeste soolestikus ja tekitavad nõrga immuunsüsteemiga suplejatel seedetrakti haigusi.

Kolibaktereid oli Raeküla ranna vees neli korda lubatust rohkem. Eestis kehtiva suplusvee normide järgi on lubatud 500 pesa moodustavat ühikut (PMÜ) 100 milliliitris vees, proovi tulemus oli 2000 PMÜ / 100 ml kohta. Mida mustem vesi, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla haigusetekitajaid, kolibakter iseenesest haigusi ei põhjusta.