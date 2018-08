Üllatus: Pärnu lahes ujus võrku säga

“Esialgu arvasin kala angersäga olevat, aga lähemalt uurides nägin, et tegu oli sägaga, kuna ta seljauim oli väga madal,” seletas oma nime saladuses hoida tahtev kalamees. “Saatsin pildi keskkonnaametisse, kus kinnitati, et tegu on sägaga. Kala ujub lahes edasi.”

“Neid ujub Eesti vetes üldse väga vähe, aga enamasti kohatakse säga Emajõe vanas jões, mujal väga harva,” tõdes ta. “Ei tohi unustada, et tegu on rangelt kaitstava liigiga, kes tuleb püünisest koheselt vabastada, võimalusel mõõta, pildistada ja kala vigastamata tagasi vette lasta.”

Erialakirjanduse järgi kasvavad sägad väga suureks. Eestis on suurim isend tabatud aastate eest Peipsist ja see kaalus 56 kilo ja oli 2,1 meetrit pikk.

“Säga on ürgne loom, kes elutses siinsetes vetes arvukalt, kui kliima oli soojem,” tähendas ihtüoloog. “Arheoloogiliste leidude põhjal teatakse, et ta asustas meie alade veekogusid juba üle 6000 aasta tagasi.”

“Säga on röövkala, kes võib saagiks tappa ka sukeldunud veelinde,” ütles Shpilev. “Naljaga pooleks võib hoiatada daame koerakestega, et need oma sülelemmikuid õhtusel ajal vabasse vette ujuma ei laseks, kui seal võib elutseda mõni poolteisemeetrine säga. Säga on öösel tegutseja.”