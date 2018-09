Tõeline kogukonnavaim: reedel tehti ettepanek, laupäeval oli kohalik rohtukasvanud bussipeatus kasitud

“Kuigi minu pere lapsed on juba Paikuse põhikooli lõpetanud ja enam ei sõida kooli bussiga, on mul ikkagi väga kurb meel vaadata meie bussipeatuste seisukorda. Äkki võtame kätte ja teeme ise need umbrohust puhtaks?” kirjutas kohalik elanik reedel valla Facebooki grupis. Laupäeva õhtupoolikuks oli rohtukasvanud bussipeatus kasitud.