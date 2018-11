Lihula vajab inimkuudi asemele bussijaama

Praegused bussiootekojad linna peatänava ääres on nagu klaasist inimkuudid, mille katuse alla mahub pingile paar-kolm toetajat ja ülejäänud seisavad eesseina puudumise tõttu ilma meelevallas. Kui kellelgi peaks pika sõidu eel tekkima vajadus kasutada kohta, kus keisergi jalgsi käib, tuleb tal loota poe- või kohvikupidaja mõistvusele. Avalikku WCd ajaloolises linnas ei ole.

“See on linna keskkoht, siin on bussipeatus olnud väga pikka aega,” selgitab Lääneranna vallavalitsuse arendusjuht Margus Källe ja viitab rohtunud platsile, mille keskel troonib punane hüdrant nagu maa seest väljakasvanud seen.