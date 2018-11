Kahe Silla klubi uus juhatus asus ametisse

“Viimase nelja aastaga on meiega liitunud üle 1000 uue spordisõbra ja suutsime reformida paljusid üritusigi. Omajagu ettevõtlikkust nõudis kunagise kahe staadioni jooksu asendamine Pärnu Rannajooksuga, millest muu hulgas on saanud Pärnu liikumisharrastuse üks tuntud kaubamärke,” märkis Mäe.

Jooksude peakorraldajana jätkav Mäe rääkis, et edukad on suudetud olla tänu sadade vabatahtlike panusele, riigi, omavalitsuse ja erasektori toele. “Meeldiva üllatusena omistati klubile sotsiaalministeeriumi ja Kodukandi liikumise vabatahtliku sõbra märgis. Tegemist on kvaliteeditunnustusega, mis viitab, et mõtleme esmalt inimeste peale,” arvas Mäe.