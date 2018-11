Lihula mõisas piilub värvikihi alt põnev laemaaling

“Tegime nendes ruumides ­uuringuid juba augustis ja leid­sime hästi võluva lilleriba. Algne mõte oli, et avame maalingu osa perimeetri ulatuses ja ühe nurga laest. Aga siis hakkas see kõik tunduma nii võluv, et sujuvalt otsus­tasime teha terve lae lahti,” jutustab Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse- ja konserveerimise eriala õppejõud Hiiop.