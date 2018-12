Taltsi jutu järgi sai otsuse langetamisel määravaks vallajuhi ameti stressirohkus ja ta leidis, et mõistlik ja tervislikum on see maha panna.

„Mingit survet mulle ei avaldatud,” ütles Talts ja lisas, et on tagasiastumise otsust mõlgutanud juba pool aastat. „Leidsin, et nüüd on õige hetk: pingeline töö seoses haldusreformi ja koondamistega on tehtud. Valla järgmise aasta eelarvet koostatakse. Uus juht saab selle üle vaadata ja öelda välja enda soovid ja seisukohad, samuti luua oma meeskonna.”