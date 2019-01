Herkki Ruubel lahkub Rannahotellist

“Ruubelil on väga selge arusaam ja taju, milline üks õige gurmeerestoran peab olema. Peakokana andis ta märkimisväärse panuse Rannahotelli restorani arendamisse just selliseks, nagu see praegu on. “White Guide Nordic 2019” edetabelis on Rannahotelli restoran Eestis 9. ja Baltikumis 12. kohal,” ütles Finest Rannahotell OÜ juhatuse liige Oliver Paasik.