Kiiruseületaja, bussiroolis rööprähkleja, lume alla jäänud eakas naine ehk Nädala loetumad lood

Pärnumaal juhtus hiljuti õnnetus, kus eakas naine jäi katuselt sadanud lumehunniku alla ja sinna mitmeks tunniks kinni. Et vältida õnnetusi ja kohtuteed, tuletab Eesti korteriühistute liit (EKÜL) kinnistuomanikele meelde, et liigne lumi, purikad ja jää tuleb katuselt eemaldada ja peab tegema libedustõrjet.

Mõni õpetaja väidab, et kirja- ja kõnekeelsete väljendite eristamine on praegu suur probleem.

Kui Jõõpre kooli emakeeleõpetaja Helle Kirsi küsis õpilastelt, kas vanemad kodus raamatuid loevaid, vastas üks noormees seepeale: “Ema ainult loeb, tal pole aega meile süüagi teha.” Klassikaaslane aga vastukaaluks: “Meil pole kodus ühtki raamatut. Isa ütles, et see on mõttetu aja- ja raharaiskamine.” Kolmas õpilane polevat ühtki raamatut lugenud. “Vaieldagu mulle vastu, kuid usun, et põhikooliõpilasel tulevad klassiruumi kaasa kodused hoiakud,” avaldas arvamust Kirsi.