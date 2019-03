Sotsiaalmeedias leviv trend: juustuviil lapsele näkku

“Kas me kujutame ette, et keegi hakkaks näiteks Pärnu turul oma kaheaastast last alasti vannitama või viskaks nalja pärast juustuga näkku?” küsib Eesti inimõiguste keskuse jurist ja võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal ja vastab: “Ilmselgelt ei sobi see meie väärtushinnangutega, aga sotsiaalmeedias näeme seda sellegipoolest omajagu.”