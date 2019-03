OTT trotsib ilma ja toob väiketootjad maalt linna

Paastukuu tuul on nii vinge, et surub mütsi tugevamini pähe ja kindad kätte, kuid ilmast hoolimata avavad maalt linna sõitnud väiketootjad oma kaubabusside tagaluugid, tõstavad välja lauad-riiulid, täidavad need kiiresti kastide, purkide, karpidega ja jäävad ostjaid ootama. Teisipäev ja neljapäev on Pärnus ja Paikusel OTT-päevad, mil otse tootjalt tarbijale koostöövõrgustik toimib kodukandi saadustest lugupidavatele tarbijatele käe-jala juures.