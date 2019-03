Lihulas avatakse päästekomando uus hoone

Lihulal on pikk kogukondliku koostöö kogemus turvalisuse tagamisel. Lihula vabatahtlik tuletõrjeselts asutati 10. augustil 1876, mis on üks vanemaid maapiirkonna tuletõrjeseltse Eestis. Kutseline komando loodi Lihulasse nõukogude ajal, kui see oli poolsõjaväestatud tuletõrjeüksus.