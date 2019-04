Raha nimel läheb võistlustulle üle paarikümne kirjutise

“Olen rõõmus, et konkursile saatsid oma töid noored kogu Eestist, mitte ainult Pärnust,” rääkis Pärnu Postimehe pea­toimetaja Siiri Erala. Eriline heameel oli tal selle üle, et saadeti ka üks videorepliik.

Erala sõnade järgi on lehtki katsetanud videoarvamuste tegemist ja seda tehakse ingliskeelses maailmas üha enam. “Usun, et videolood arvamusrubriigis leiavad mõne aja pärast Eesti veebiväljaannetes kindla koha. Meile laekunud võistlustöö on selle formaadi ­väga hea näide: köitev, informatiivne, lihtsasti mõistetav,” põhjendas ta.

“Noortel on selgelt olemas lemmikteema – see on keskkond,” lisas Erala. “Samuti on näha, et praegune poliitiline olukord ei jäta neid külmaks.”