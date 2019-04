Teatage teedel hukkunud lindudest

Nellis lisas, et üle-eestiline esinduslik andmestik teedel hukkunud lindude kohta seni puudub. “Üldjuhul registreeritakse lindude ja loomadega kokkupõrked, kui on tekkinud varaline kahju või on inimesed kannatada saanud. Linnuvaatlejad on registreerinud juhuleide, kuid järeldusteks on andmeid liiga vähe. Liikluskoormus on üha kasvanud ja eeldatavasti muutub liikluse mõju elusloodusele järjest suuremaks ka Eestis,” põhjendas Nellis ettevõtmise vajalikkust.