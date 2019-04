Suur-Tammiku talus asutakse taluarhitektuuri toetusega rookatust paigaldama

Loide jutu järgi on tegemist rehielamu tüüpi majaga, mille 1985.–1986. aastal pandud rookatus on oma elu ära elanud ja laseb juba vihmavett läbi. Taluperenaine ei osanud praegu veel öelda, millal tööks läheb, sest katusepanijad varuvad alles Saaremaal selle tarvis roogu. “Aga aasta lõpuks peab see töö tehtud olema,” sõnas ta.

“Taluarhitektuur on oluline osa Eesti kultuuripärandist. Rõõmustav, et Eesti inimesed soovivad korrastada ja endiselt kasutada ajaloolisi talumaju elukohana. Suur huvi ja taotlejate hulk uude taotlusvooru näitab selgesti, et see on olnud omanikele vajalik ja kauaoodatud samm,” ütles kultuuriminister Indrek Saar. “Tegelik vajadus on ilmselgelt kordades suurem, kuid eriline heameel on sellest, et leidsime lisavõimaluse voorust jagatavat toetussummat kahekordistada.”