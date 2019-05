Kogumikus on välja toodud, et Kihnus on kõige vähem 26aastasi mehi 100 niisama vana naise kohta: vaid 40. Vallavanem Ingvar Saare aga pole täheldanud, et peiupõuda oleks tunda või neiud seetõttu mandrile armastust otsima läheksid.

Kogumikust võib märgata, et Kihnus on kõik noored eesti rahvusest. Saare lisas, et eestlased on ülejäänud elanikudki. “Kultuur on kihnumeelne, eestimeelsuse suhtes samuti kahtlused puuduvad,” vastas vallavanem küsimusele, kas eestlastest kogukond aitab Kihnu kultuuri elus hoida.