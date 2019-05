Saates “Aktuaalne Pärnumaal” räägiti kolledžist, noortest ja korvpallist

Kõigepealt tuli jutuks Tartu ülikooli ja Pärnu linna koostööleping. “Ajalooline leping kahtlemata,” tõdes Habakuk. Pärnu linn lubas toetada Pärnu kolledžit kuni 500 000 euroga aastas. Tänavune vajadus võib jääda 180 000 –200 000 euro ligi, kusjuures niisama suure summa panustab Tartu ülikool ja kokku läheb see lisaraha regionaalse kõrghariduse andmiseks.

“Vaim ja võim lõid käed,” lisas Vilgats ja uuris Habakukelt, ega meie ülikooli toimimissüsteem ole ajale jalgu jäänud, nii et suur sõltuvus ministeeriumist ei luba paindlikult reageerida turu vajadustele.

Habakuk arvas, et mõte liigub õiges suunas, sest riik annab ülikoolile suuna, turg vajab muud ning ole mees ja leia kuldne kesktee.

Ajakirjanikud leidsid, et üldiselt on teada abinõud, mida kolledž peaks rakendama: täienduskoolitus, moodulõpe, koostöö kutsehariduskeskusega. “Pärnumaal pole inimest, kes arvaks, et siia pole kõrgkooli vaja,” ütles Habakuk.