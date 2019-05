Täiskasvanud õppijaid saab esitada tunnustuskonkursile

“Täiskasvanuna uute teadmiste ja oskuste omandamine on tänapäeval paljude inimeste töö- ja eraelu lahutamatu osa,” ütles haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak. “Õppimine aitab kaasa nii tööedukusele kui eluga rahulolule. Meil on hea meel neid täiskasvanuid esile tõsta ja tunnustada.”

ETKAA koordinaator Monica Marfeldt kutsus üles märkama ja kandidaate esitama. “Tunnustuse saanud õppijate lood ja õpiteod on paljudele inimestele julgustus ja innustus, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada uue eriala omandamist,” sõnas Marfeldt. “Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni ja julgust ning on suur katsumus.”