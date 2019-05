Aldur Vunk: Pärnust saab läbilõike Eesti haridusloost

“Sari “Valikud ja otsused” pole teemade kaupa määratletud, kuhu ta jõuda võib. See raamat on alles teine. Teemasid on rohkem ja lõpuks peaks Pärnu ajaloole ikkagi ringi peale saama,” arvas Vunk.

Ajaloolane tõdes, et kui võtta kogu Eesti haridus või Liivimaa oma, siis on meie hariduspilt suhteliselt sarnane. Pole vahet, kas uuritakse Tallinnas, Pärnus või Limbažis. “Kui kujutada hariduslugu tordina, siis inimene võtab viilu ja kui selleks osutub Pärnu hariduselu, siis saad kõige mahlakama. Pärnus on Eesti ala kõige pikem hariduslugu, olles fikseeritud toomkooliga. Eestikeelse hariduse sünnikoht 1666. aastal on siin ja meil on Eesti kõige uhkemad erakoolid: enne esimest maailmasõda Eesti kooliseltsi eelgümnaasium ja praegune Sütevaka gümnaasium, mis on asutatud nõukogude aja lõpus ja oli Eestis esimene. Need on tähised, mida igalt poolt ei leiagi. Pärnust saab täieliku läbilõike Eesti haridusloost.