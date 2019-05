Pärnu linn jagab taas loomestipendiume

Loometoetus on ühekordne ja mõeldud kindla teose loomiseks. Aastas antakse välja kuni viis stipendiumi ja selle eraldamise otsustab linnavalitsus komisjoni ettepanekul. Summa suurus oleneb vastava aasta eelarvest. Sobivate kandidaatide puudumisel on linnal õigus jätta stipendium välja andmata. Eelmisel aastal anti välja neli loometoetust. Tänavuses eelarves on seetarvis kavandatud 17 600 eurot.