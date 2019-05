Galerii: erilised pidutsejad täitsid peopaiga rõõmu ja südamesoojusega

Nagu igal A.P.T.E.K-i peol saavad seekordki ajaloolise Rüütli 40 nurgauksest sisenejad käeseljale templi. “Miks käe peale pilt tuleb lüüa?” küsib keegi rahvamassist ­siira imestusega. Pärnu sotsiaal­keskuse juhataja Heli Kallasmaa selgitab, et see on pileti eest. Paberist pilet võib ju peohoos kaduda.