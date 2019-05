Marianne Mikko: Tulemustes peegeldub siinne valitsemissuutmatus

Pärnu taustaga endine Euroopa Parlamendi ja riigikogu liige Marianne Mikko rõhutas, et sotsiaaldemokraatidel on hea meel, et neid on nüüd Euroopa Parlamendis Eesti poolt kaks korda rohkem. “See on töövõit ja hea sõnum Euroopale. Euroopa Parlamendis oli suur hirm, et populistid tulevad ja võtavad, kuid Eesti saab öelda, et kolmandik meie kohti on rahvusriike toetava jõu käes,” ütles Mikko.