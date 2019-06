Rahvas saab valida oma lemmikküla

“Tänavuse aasta küla valimise üks märksõnu on kahtlemata elujõulisus. Me otsime külasid, kus juhtmõte on koostöö nii külasiseselt kui muude küladega, on paika seatud eesmärgid ja ühistegevus,” kõneles Kodukandi juhatuse liige Krista Habakukk. Tema sõnutsi on oluline just külade tegevus pärast haldusreformi, mis harjunud olemise pea peale pööras. “Külad, kus muutusi nähakse võimalusena, ei pea kartma hääbumist või ääremaastumist, ja nad jätkavad reformi järelgi hoogsalt tegutsemist,” avaldas Habakukk.