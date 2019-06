Torisse kerkinud pealtnäha tavaline süda kannab tähtsat sõnumit

“Installatsioonid toovad Eesti laulu- ja tantsupeo juubeliaasta inimestele oma kodupaigas lähemale ning tuletavad meelde nii juubelipidu kui neid olulisi väärtusi, mida laulu- ja tantsupeo liikumine on juba 150 aastat endaga kandnud,” rääkis Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum.

Südamekujulised objektid jäävad linnakeskustesse püsima ka pärast suvist laulu- ja tantsupidu. „Süda kui sümbol on aegumatu ja mitmetähenduslik, seega on pärast juubelipidu omavalitsustel võimalik neid enda äranägemise järgi edasi kasutada,“ rääkis installatsioonide üks loojatest, maastikuarhitekt Karin Bachmann.

Samalaadsed installatsioonid on veel Tallinnas, Viljandis, Elvas, Tartus ja Muhu saarel.

Südamed on metallkonstruktsiooniga ja kaetud vineeriga, nii on nad lihtsalt kaetavad ja taaskasutatavad. Installatsioonid on valminud Eesti laulu- ja tantsu juubeliaasta raames kohalike omavalitsuste ja OÜ Kino Maastikuarhitektide koostööna.