Pärnakatel avaneb võimalus kohaliku jäätmekava kohta arvamust avaldada

Linnavalitsuse pressiesindaja Teet Roosaare teatel on jäätmekava eesmärk linna ja selle osavaldade jäätmehooldust arendada.

“Eelkõige tähendab see järelevalve tõhustamist, panustamist elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse ja jäätmete liigiti kogumise arendamisse,” loetles Roosaar. “Eesmärkide täideviimiseks on koostatud tegevuskava, kus on kirjeldatud tegevust jäätmekäitluse arenguks ja edendamiseks.”