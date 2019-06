Linn küsib volikogult aktsepti Hiina miljonilinnaga sõbrustamiseks

Ligemale 50 000 elanikuga Pärnu ja üheksa miljoni asukaga Qingdao plaanitava koostöölepingu eesmärk on sätestada pooltele vastastikku huvi pakkuvad perspektiivsed koostöövaldkonnad ja vastastikune koostöökogemuse vahetamine.

Qingdao on huvitatud majanduskoostööst Pärnuga puidutöötluse, üleilmsete suurettevõtete Euroopa Liitu laienemise ja ettevõtete vahel ärisuhete loomisest. Lisaks tuntakse huvi turismialasest koostööst.

Pärnu linnavalitsuse hnnangul omab turismikoostöö Hiinaga suur potentsiaali. Hiina rahva seas kasvab huvi turismi vastu jõudsalt koos keskklassi ja viimase jõukuse kasvuga. Praegu teeb iga aasta välisreisi juba 80 miljonit hiinlast ja see arv on kasvamas. Eestit külastavate Hiina turistide arv on viimaste aastate jooksul suurenenud kolm korda. Hiina tähtsust näitab ka ettevõtluse arendamise sihtasutuse tegevus, mis avas uued ekspordi kasvuprogrammi Hiina suunal. Hiina turul nähakse väga suurt kasutamata potentsiaali ja Eesti ettevõtetele soovitakse seal pakkuda suuremat abi ja rohkem teenuseid.