Pärnu toidupoest avastati banaanide hulgast geko

Ecuadorist pärit banaanide transportimiseks Euroopa riikidesse läheb kuus kuni 12 päeva. Seda, kuidas aga geko koos viljadega Pärnusse jõudis, annab ainult oletada. Maxima meediajuht Marit Liik ütles: “Tõenäoliselt ei pannud meie tarnija, kes meile puuvilju toob, tähele, et pisike loom on puuviljade vahele endale hea koha leidnud.”

Pärast geko avastamist andis Maxima sisaliku Pärnu minizoo omaniku Peeter Põldsami hoolde, kes sisalike hooldamises on pädev. Ladinakeelse nimetusega Lepidodactylus lugubris on Põldsami sõnade järgi mõnenädalane isend.

Neile gekodele on omane partenogeneetilisus, mis tähendab, et sisalikud paljunevad aseksuaalselt ja embrüo areneb viljastamata munarakust. Seetõttu eksisteerivad vaid emased isendid. Gekotüdruk on vaid viiesentimeetrine, täiskasvanuikka jõudes kasvab ta kuni 10,5 sentimeetri pikkuseks.