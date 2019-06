Lääneranna vallakeskuses Lihulas on see esimene ja ainus välijõusaal, teine veidi väiksem rajatis asub Virtsu alevis.

Lääneranna vallavalitsuse spordi- ja noorsootöö spetsialist Annika Urbel märkis, et välijõusaal avatakse näidistreeninguga ning kuupäev selgub. Välijõusaali asukoht on valitud teadlikult selline, et seadmeid saab kasutada kool kehalise kasvatuse tundides ning staadionil või spordimajas treeningutes käijad.