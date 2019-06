Linnapea tänab edukaid gümnaasiumilõpetanuid

Pidulikul vastuvõtul õnnitleb linnapea ka neid gümnaasiumilõpetanuid, kes ei ole kuldmedalistid, aga on kutsutud 27. juunil presidendi vastuvõtule. Sel aastal on vastuvõtule kutsutute ringi laiendatud, et tunnustada silmapaistvaid noori, kes lisaks väga headele õpitulemustele on saavutanud suurepäraseid tulemusi spordis, muusikas, kunstis või teadustöös. Valiku tegemine usaldati õpetajatele ja koolijuhtidele. Kadrioru roosiaias toimuvale presidendi vastuvõtule on kutsutud kokku 15 tegusat Pärnu õpilast.