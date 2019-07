Pärnumaa hobitegija käsitöövein sai esikoha

Käsitööveini ja -siidri konkursi korraldaja, Valgejõe veinivilla perenaine ja Eesti väikepruulijate liidu juhatuse liige Tiina Kuuler tõi välja, et tänavu oli finalistide seas kõige enam sõstraveine. “Samas pole see üllatav, sest mustsõstrasaak oli mullu väga hea,” märkis ta. “Finaalis oli traditsiooniliselt palju ka õunaveine, samas rabarberit oli võistlustööde hulgas üllatavalt vähe,” kirjeldas Kuuler.

Kuuler selgitas, et veine ja siidreid hinnati viiepallisüsteemis. “Tänavuse konkursi teeb erakordseks see, et kunagi varem pole võistlustööd nii palju punkte saanud,” märkis Kuuler.