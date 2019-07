Ülejala tantsijad: Üldiselt lõpevad õhtud kell pool kaks, kaks või neli

Esimestel päevadel harjutati sisehallis erilise kunstmuru ja spetsiifilise kummilõhna keskel. Sellistes tingimustes ei olnud nad varem proovi teinud. Samas oli jalgpallimurul ja katusega ruumil oma positiivne külg: proove ei mõjutanud ilm. Ja juhendajate häälgi kõlas paremini kui õues. “Eks see on kahe otsaga asi,” märkis tantsija Külli Klein.

Naised tunnevad, et tänavu on proovid kulgenud lihtsamalt. Koormus olevat väiksem. Eelmine pidu oli väsitavam ja tõmbas kiiremini läbi. Tantsud on selgeks õpitud, aga proovide käigus on palju ka muutunud. “Mõni koht on veelgi lihtsamaks tehtud,” tõdes Klein. Sellegipoolest ei saa öelda, et päkatõusu ja ilmaratta tegemine oleks kergete killast. “Eriti sellisel pinnasel,” selgitas tantsija, viidates nii kunst- kui staadionimurule.

Üle 10 000 osalejaga koos oldud aeg on läinud südamesse. Armsate hetkede üleslugemiseks oleks tarvis mitut kätt. Ülejala naisedki nägid eile värske abielupaari tähistamisjooksu, mille ajal kogu väljakutäis rahvast eufoorias aplodeeris ja hõiskas. “Selliseid hetki on veel!” tõdesid tantsijad. “See oli ka tegelikult hästi armas, kui me veel siseruumides harjutasime ja igal hommikul sünnipäevalastele tähtpäevaks laulsime.”

Nii arutleme üheskoos, et tõepoolest pole vahet kas oled pärnakas või saarlane, mees või naine, eestlane või ameeriklane, sest rahvas on koos. Naisedki veedavad nädala üksteise seltsis, olles eemal lastest ja perest. Klassiruumis, kus madratsid kui silgud reas, on toolide vahele paigutatud Aliase mäng. Seda mängitakse pea igal õhtul. Lauldakse samuti.

Tihti on õhtupoolikul energiatki üle, et veel tantsida. Siis aga juba enda seltskonnale. “Üldiselt lõpevad õhtud kell pool kaks, kaks või neli,” ütles Klein, mille peale kõik naerma puhkesid. “Küll see on hea ajaarvestus. Ehk siis keskmiselt kolmeni,” vastasid seepeale teised.

Tänavu on neil hea meel, et ööbimiseks antud kesklinnas asuva 21. keskkooli ruumid, kus igale rühmale tagatud privaatsus. Seda kõike tänu juhendajale. Sestap ei kosta teiste inimeste norskamised ja jutud: saab rääkida enda jutte.