Tantsupeo 6.28. klasside liigijuht Ulla Helin-Mengel ja tema assistent Ingrid Jasmin on Pärnu tantsijatele teada. Tänavu tutvusid kahe siitkandi linalakaga teisedki eestlased, kes märkasid, et neil kahel pärnakal on palju energiat. Kust see jõud küll tuleb?