Sindis õitseb teravate asteldega köögiviljataim, mille viljad sobivad veiniteokski

Litši tomat ehk Morelle de Balbis on pärit Põhja-Ameerikast, kus teda on aedades dekoratiivtaimena kasvatatud alates 19. sajandist. Tänu torkivale rüüle rajati ka tomatihekke, see hoidis tõhusalt eemal metsloomi. Alles hiljuti on taime punaseid vilju hakatud kasutama toiduks. Hapukirsi maitsega viljad lõhnavad nagu tomat ja suuruselt sarnanevd kirsstomati viljadega. Litši tomati taim on külmakindel ja teda on lihtne kasvatada.