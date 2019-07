Rääma rahvas peab kogukonnapäeva

“Rääma kogukonnapäev toimub kolmandat korda ja meil on hea meel tõdeda, et inimesed on selle omaks võtnud,” rääkis korraldaja Uudo Laane, Pärnu Nooruse Maja direktor. “Eelmisel aastal käis kodukohvikutes väga palju rahvast. Suur huvi on olnud ka Pärnu giidide ühingu korraldatud linnaosaga tutvumise tuuride vastu. Rääma on ajalooliselt põnev kant ja siin on palju avastamist.”