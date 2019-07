Tuuliste ilmadega tekitavad rannavalvuritele tööd lohesurfarid

Neid ohte kahjuks osa lohesurfareid tunnistada ei taha ja rannavalvuritel on vahel tükk tegemist, et neid korrale kutsuda. Reegleid rikkuvad surfarid arvavad ekslikult, et märkavad vees ujujaid ja suudavad neist mööda manööverdada. Paraku ei ole vees olevat inimest sugugi lihtne näha ja algajad lohesurfarid ei saa lohe taltsutamisega hästi hakkama.

“Näiteks Pärnu linn on kodulehel märkinud kohad, kus Pärnu rannas võib lemmikloomaga randa minna,” märkis kommunikatsioonijuht. “Õnneks on rannajoont ja veekogusid Eestis palju ning sedasi mahuvad eraldi rannaaladele ära nii koerad kui inimesed.”

Endiselt tuleb inimestele tihti meelde tuletada, et klaastaaraga ei tohi rannas viibida. Sellest juuakse valdavalt alkoholi, mille tarbimine avalikus ruumis on samuti keelatud. “G4Si valvatavates randades pole juulis õnneks tõsisemaid vahejuhtumeid purjus ujujatega olnud, küll aga on rannavalvurid pidanud endiselt inimestele tihti meelde tuletama, et rand ei ole alkoholi tarvitamiseks sobilik koht,” rääkis Raja.