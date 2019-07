Teenekas 13aastane narkokoer läks pensionile

Segaverelise Vene jahi­spanjeli Lucky ülesanne oli otsida keelatud aineid ja ta sai selle tööga suurepäraselt hakkama. Kuigi Elviste ei ole pidanud vajalikuks koostada statistikat selle kohta, mida koer on avastanud, kinnitas ta, et loomast on väga palju abi olnud. Lucky silmapaistvaim saavutus on Läti 2008. aasta Euroopa narkoainete otsimise meistrivõistluste esikoht.

Kui enamasti lõpetavad teenistuskoerad töö märksa varem kui Lucky, on see Elviste ütlust mööda tavaline, et väiksemad tõud töötavad suurtest kauem. “Aga mingil määral on see erakordne küll,” iseloomustas koerajuht oma paarilise tööstaaži.