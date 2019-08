Pärnu räpipoiss kirjutas loo slaavikükist

Räppari mänedžer Jaanus Saks tõdes, et noormees pole pärast debüüti käed rüpes ootama jäänud, vaid on nokitsenud kodustuudios uute lugude kallal.

“Ma kirjutan, kui ideed tekivad. Arvutisse on tasapisi kogunenud läbi huumoriprisma vaadatav väike kõrvalprojekt AG IDAS ehk AGIDAS,” tutvustas räppar oma uut alter ego, milles väljenduvad slaavi veri ja mõjutused elust ja massimeediast. “Olen nii-öelda puhas eestlane ja kuna see polegi päris, siis see ongi AGIDAS.”