Rannas teeb uksed lahti kaugtöökontor 

„Mis oleks parem kui töötada rannas,” rääkis Teemägi. “Ilmselt on paljud unistanud sellest, et saaks tööd teha mere ääres, lainete loksumise taustal. Reedel on see täiesti võimalik, kui Sunseti terrassile üles seatud pop-up-kontoris on olemas kõik tööks vajalik: tasuta kiire ja turvaline mobiilne internet, istumiskohad, päikesevari, nutiseadmete laadimiskohad ja värske kohv.“ Teemägi lisas, et oodatud on kõik suvepealinlased, võib tulla üksi või kogu tiimiga, pidada kliendikoosolekut või korraldada ajurünnaku. „See on hea võimalus veeta asjalik tööpäev Pärnus ja hiljem suvepealinna restorane-kohvikuid ja üritusi nautida. Töö on õhtuks tehtud ja ummikus istumise asemel võib nädalavahetus alata,” märkis ta. Rõhutades, et kindlasti ei ole kaugtöökontor vaba reede kalendris, ja kutsus üles kõiki veetma produktiivset ja asjalikku tööpäeva.