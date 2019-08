Pärnu supelrandades valitseb oht: sinivetikas vohab

Täna saabus terviseametist ametlik kinnitus, et Pärnu keskrannast leiti sinivetikaid. Suvepealinna teistest randadest (näiteks Mai, Raeküla) küll laboriproove võetud ei ole, kuid sealgi soovitab terviseamet vetteminekust hoiduda. Sinivetikas liigub tuulega ja suure tõenäosusega võib seda leiduda mujalgi. Pärnu linnavalitsuski soovitab praegu randades mitte ujuda.

“Analüüsi tulemusena leiti proovist massiliselt kaht sinivetikaliiki: Aphanizomenon flosaquae ja Nodularia spumigena. Viimane neist on potentsiaalselt toksiline (võib toota maksamürke ehk hepatotoksiine), põhjustades pikemal kokkupuutel ja vee allaneelamise korral raskeid terviserikkeid. Suures koguses sinivetikaid sisaldava vee sattumine organismi võib esmaste sümptomitena kutsuda esile kõhuvalu, -lahtisuse, oksendamise, suuvillid, kuiva köha ja peavalu,” teatas Tartu ülikooli mereinstituudi teadur Andres Jaanus linnavalitsusele. Eriti tähelepanelik tasub olla lastel ja nõrgema tervisega inimestel.

Jaanuse sõnade järgi pole sellises vees supelda soovitatav. “Kas vees on suures koguses sinivetikat, saab hinnata läbipaistvuse järgi. Kui umbes meetrisügavuses vees seistes ei näe oma varbaid ja samal ajal puudub lainetus või muu häiriv tegur, mis merepõhjast setteid üles tõstab ja sellega läbipaistvust vähendab, on suure tõenäosusega tegu mikrovetikate massesinemisega,” selgitas ta.

Kui rannalistelt küsida, miks nad ujumas käisid, ei tundu, et sinivetikas kedagi hirmutanud oleks. Ka lapsevanemad lasid oma lapsi vette mängima.

Kuigi vetelpäästetornis lehvis hoiatav punane lipp, oli rannas näha nii mõndagi suplejat. Pärnu G4S rannavalve vetelpäästjate vahetusevanem Kristiina Liik rääkis, kuidas mõned inimesed ei hooli, et meri sinivetikatest kubiseb. “Küsima on tuldud palju, aga tuleb ette, et inimesed teavad, aga lähevad ikka ujuma,” ütles ta. Alguses üritasid vetelpäästjad inimesi ka eraldi hoiatada, aga mida aeg edasi, seda rohkem rannalisi saabus ja kõigile ei olnud võimalik üle seletada.