Video ja galerii: maaelu edendajad võistlesid Toris

Pärnumaal Euroopa suurima maaeluvõrgustiku juubelikonverentsi LINC (LEADER-inspired Network Community) raames toimunud spordipäev on traditsiooniline üritus. Sel korral korraldasid 17 riigist tulnud külalistele võistlused Rohelise Jõemaa koostöökogu ja Tori vald. Vabatahtlikena olid kaasatud Tori põhikooli noored. “Spordipäev on olnud algusest saadik, üks tänagi siin olev Austria esindaja mõtles selle kunagi välja,” märkis Rohelise Jõemaa koostöökogu juhatuse esimees Kalev Kaljuste.

Spetsiaalselt võistluse tarbeks ehitasid 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni sõdurid eile üle jõe umbes ühe meetri laiuse ja 150 meetri pikkuse silla. See ulatus Tori teenuskeskuse läheduses oleva ujumiskoha juurest Tori põrguni välja. Sild ületati enamasti kõndides. “Kas võib üle silla joosta ka?” küsis üks osaleja kaitseväelaselt, kes aitas selga päästevesti. Mundrikandja ütles, et see peaks olema isegi võimalik, kuna sild libe pole.

Võistlejatel võttis alguses harjumist, et kui kostab enne starti esimene sireen, siis see ei tähenda mitte seda, et võib nüüd asuda võistlema, vaid et stardini on jäänud kümme sekundit. Nii mõnigi tuiskas ülesannet lahendama esimese sireeni peale.